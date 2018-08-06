Аренда спецтехники в Краснодаре и крае - Аренда спецтехники в Краснодаре и крае

Аренда спецтехники в Краснодаре
Компания «АльфаТранс» предлагает услуги спецтехники в Краснодаре, Краснодарском крае и других областях
Южного региона России. У нас есть большой автопарк строительной техники, также мы предлагаем лучшие цены аренды спецтехники.
Инертные материалы
Наша компания осуществляет продажу инертных материалов с доставкой на объект заказчика. Среди реализуемых товаров: гравий, песок, ПГС, щебень, отсев, керамзит, известь, грунт, глина, крошка, булыжник и многие другие.
Наши услуги
В список оказываемых услуг входит: Рытьё траншей, вывоз строительного мусора, рытье котлованов, бурильные работы, прокладка коммуникаций, демонтаж зданий, негабаритные перевозки. Услуги предоставляются на территории Краснодарского края и Южного федерального округа.
Наши работы
Наша техника использовалась на множестве крупных строительны объектов города Краснодара и края.
Реконструкция участка Юровский
ООО УК «Трансюжстрой» завершило реконструкцию 17-километрового участка Юровский — Красная стрела на Северо-Кавказской железной дороге. Помимо самого перегона, строительно-монтажные работы затронули станции Юровский и Красная стрела. Реконструкция проводилась совместно со Старотитаровской дистанцией пути.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Самосвал Камаз-5511 6х4 (13т)
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Самосвал КамАЗ 6522 6х6 (13т)
Строительство распределительного центра АО Тандер п. Дружелюбный.
Распределительный (дистрибутивный) центр - это складской комплекс, который получает товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли (например, находящихся в других регионах страны или за рубежом) и распределяет их более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую сеть.
Главной задачей строительства является повышение товарооборота. Рабочие процессы осуществляются быстрее при минимальной рабочей силе, но соблюдением сроков и условий хранения.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Поливомоечная машина КО-713
Строительство стадиона в Волгограде к ЧМ 2018 года.
Перед тем как начать строительство, необходимо было демонтировать старый стадион «Центральный», на котором ранее выступал «Ротор». За это время со стройплощадки было вывезено около 50 тысяч тонн строительного мусора и 250 тонн металлоконструкций.
Более чем на половину завершены работы по укреплению правого берега Волги, к которому примыкает спортивное сооружение. Протяженность укрепляемого берега составляет около 3 км. Осуществляется намыв песчаного грунта, общий объем которого составит 1,8 млн кубометров. Также планируется реконструкция и установка новых опорных подводных стенок.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Бульдозер SHANTUI SD 16 c рыхлителем (17т)
Мост через Керченский пролив
Строительство моста через Керченский пролив - это сложный технический объект, на генподрядчика которого ложатся риски превышения сметы или срыва сроков. Выбор «Стройгазмонтажа» во многом обоснован именно тем, что у компании есть хоть какой-то генподрядный опыт. Например, компания выступила генподрядчиком на строительстве компрессорной станции «Русская» на «Южном потоке».
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Автокран XCMG QY 30K5-1
Строительство танкового полигона г. Ейск.
Для подготовки к международному конкурсу «Мастер противовоздушного боя» Южному главному управлению этого ведомства поручено возвести спецсооружения с инфраструктурой на базе Учебного центра войск ПВО РФ.
На участке морского побережья полигона под Ейском (Краснодарский край) спецстроевцам предстоит оборудовать маршрут со стартовой площадкой и площадкой ожидания, рубежами старта и финиша, скоростным участком с различными препятствиями.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Экскаватор-погрузчик JCB 3(4)-CX
Строительство компрессорной станции г.Изобильный.
Магистральный газопровод КС «Изобильный» — Невинномысск протяженностью 98,6 км предназначен для увеличения суточной пропускной способности газотранспортной системы. Реализация данного проекта наряду с реконструкцией компрессорных станций «Невинномысск» и «Георгиевск» позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов газа в южном направлении в зимний период, в том числе для газоснабжения потребителей республик Северного Кавказа.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Автовышка Socage T-322 - Mitsubishi FUSO FE85DG. (22м)
Крымский энергомост
Строительство одного из крупнейших энергообъектов — крымского энергомоста завершено в рекордно короткие сроки. Эксперты считают, что 800МВт, которые получит Крым и примерно 500 МВт, которые вырабатывают собственные генерации полуострова — достаточно для обеспечения региона даже в курортный сезон.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Гусеничный экскаватор Comatsu PC220-7
Стройка ж/д в обход Украины
Дорога на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области должна соединить Воронежскую и Ростовскую область и разгрузить уже существующую магистраль. Заказчиком строительства магистрали являются РЖД. Компания оценивает стоимость обходной ж/д ветки в более 50 миллиардов рублей. Планируется проложить 122 километра двухпутной электрифицированной железной дороги.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Экскаватор гусеничный Hitachi ZX 240
Технологический тоннель «Шесхарис-Грушовая»
Технологический тоннель связывает две промышленные площадки — нефтепарк «Грушовая» и перевалочный комплекс «Шесхарис», расположенные на расстоянии 12 км друг от друга. Новый объект предназначен для транспортировки нефти и нефтепродуктов от площадки «Грушовая» до комплекса «Шесхарис», который находится на берегу Черного моря.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Автокран КС 45717К-1 «Ивановец»
Строительство нового обхода М-4 «Дон»
Госкорпорация «Автодор» начала строительство платного обхода села Лосево и Павловска на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Речь идет о новом четырехполосном участке стоимостью более 62 млрд руб., который должен стать альтернативой двухполосному, существующему ныне с 633-го по 755-й километр магистрали.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Колесный экскаватор Hyundai R-170
Строительство Центра по выращиванию грибов в г. Краснодаре , п. Дорожный.
О КОМПАНИИ
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Экскаватор JCB 3(4)-CX
Реконструкция нефтебазы "Грушовая"
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов и проектирования.
ПЕРЕЧЕНЬ АРЕНДУЕМОЙ ТЕХНИКИ
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Экскаватор JCB 3(4)-CX
Наши гарантии
Гарантия
исправности
Трезвые
водители
Оптимизация
затрат
Отсрочка
платежа
Собственный
автозаправщик
Опытные
механизаторы
Наши Клиенты
За время работы, нашими постоянными партнёрами стали множество крупных строительных компаний
Стоимость аренды спецтехники начинается от 800 рублей за час и зависит от количества часов. Дадим хорошую скидку при долгосрочной аренде, гарантируем индивидуальный подход к нуждам каждого заказчика.