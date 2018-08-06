Аренда спецтехники в Краснодаре и крае - Аренда спецтехники в Краснодаре и крае

Альфа ТрансАренда спецтехники

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Аренда
спецтехники

Выполнение любых задач
в области строительства

Собственная техника

Эффективно и
в кратчайшие сроки!

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Аренда спецтехники в Краснодаре

Компания «АльфаТранс» предлагает услуги спецтехники в Краснодаре, Краснодарском крае и других областях
Южного региона России. У нас есть большой автопарк строительной техники, также мы предлагаем лучшие цены аренды спецтехники.

Аренда Автовышки

от 800 руб/час

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Аренда Автокрана

от 900 руб/час

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Аренда Бульдозера

от 1000 руб/час

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Аренда Водовоза

от 1000 руб/час

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Аренда Гидромолота

от 1500 руб/час

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Аренда Длинномера

от 900 руб/час

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Инертные материалы

Наша компания осуществляет продажу инертных материалов с доставкой на объект заказчика. Среди реализуемых товаров: гравий, песок, ПГС, щебень, отсев, керамзит, известь, грунт, глина, крошка, булыжник и многие другие.

Грунт

от 500руб./м³

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Керамзит

от 300руб./м³

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Строительный мусор

от 300руб./м³

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Наши услуги

В список оказываемых услуг входит: Рытьё траншей, вывоз строительного мусора, рытье котлованов, бурильные работы, прокладка коммуникаций, демонтаж зданий, негабаритные перевозки. Услуги предоставляются на территории Краснодарского края и Южного федерального округа.

Демонтаж зданий

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Земляные работы

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Рытье котлованов

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Наши работы

Наша техника использовалась на множестве крупных строительны объектов города Краснодара и края.

Реконструкция участка Юровский

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Строительство распределительного центра АО Тандер п. Дружелюбный.

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Строительство стадиона в Волгограде к ЧМ 2018 года.

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Мост через Керченский пролив

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Строительство танкового полигона г. Ейск.

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Строительство компрессорной станции г.Изобильный.

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Крымский энергомост

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Стройка ж/д в обход Украины

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Технологический тоннель «Шесхарис-Грушовая»

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Строительство нового обхода М-4 «Дон»

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Строительство Центра по выращиванию грибов в г. Краснодаре , п. Дорожный.

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Реконструкция нефтебазы "Грушовая"

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Наши гарантии

Гарантия исправности

Гарантия
исправности

Трезвые водители

Трезвые
водители

Оптимизация затрат

Оптимизация
затрат

Отсрочка платежа

Отсрочка
платежа

Собственный автозаправщик

Собственный
автозаправщик

Опытные механизаторы

Опытные
механизаторы

Наши Клиенты

За время работы, нашими постоянными партнёрами стали множество крупных строительных компаний

Стоимость аренды спецтехники начинается от 800 рублей за час и зависит от количества часов. Дадим хорошую скидку при долгосрочной аренде, гарантируем индивидуальный подход к нуждам каждого заказчика.

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