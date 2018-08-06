Аренда спецтехники в Краснодаре и крае - Аренда спецтехники в Краснодаре и крае

Аренда спецтехники в Краснодаре

Компания «АльфаТранс» предлагает услуги спецтехники в Краснодаре, Краснодарском крае и других областях

Южного региона России. У нас есть большой автопарк строительной техники, также мы предлагаем лучшие цены аренды спецтехники.

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Инертные материалы Наша компания осуществляет продажу инертных материалов с доставкой на объект заказчика. Среди реализуемых товаров: гравий, песок, ПГС, щебень, отсев, керамзит, известь, грунт, глина, крошка, булыжник и многие другие. Грунт от 500руб./м³ Заказать Керамзит от 300руб./м³ Заказать Строительный мусор от 300руб./м³ Заказать Чернозем от 300руб./м³ Заказать Глина от 300руб./м³ Заказать Отсев от 300руб./м³ Заказать Песчанно-гравийная смесь от 1500руб./м³ Заказать Песок от 300руб./м³ Заказать Щебень от 1500руб./м³ Заказать

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Наши услуги В список оказываемых услуг входит: Рытьё траншей, вывоз строительного мусора, рытье котлованов, бурильные работы, прокладка коммуникаций, демонтаж зданий, негабаритные перевозки. Услуги предоставляются на территории Краснодарского края и Южного федерального округа. Демонтаж зданий Заказать Земляные работы Заказать Рытье котлованов Заказать Прокладка коммуникаций Заказать Вывоз строительного мусора Заказать Бурение скважин Заказать Негабаритные перевозки Заказать

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Наши работы Наша техника использовалась на множестве крупных строительны объектов города Краснодара и края. Реконструкция участка Юровский Строительство распределительного центра АО Тандер п. Дружелюбный. Строительство стадиона в Волгограде к ЧМ 2018 года. Мост через Керченский пролив Строительство танкового полигона г. Ейск. Строительство компрессорной станции г.Изобильный. Крымский энергомост Стройка ж/д в обход Украины Технологический тоннель «Шесхарис-Грушовая» Строительство нового обхода М-4 «Дон» Строительство Центра по выращиванию грибов в г. Краснодаре , п. Дорожный. Реконструкция нефтебазы "Грушовая"

Наши гарантии Гарантия

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автозаправщик Опытные

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